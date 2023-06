Viktor Gyokeres é um dos avançados que interessa ao Sporting. O dono do Coventry admitiu que «há muitos interessados» no sueco, mas não descartou a possibilidade de o manter mesmo tendo este apenas mais um ano de contrato.



«Acho que o Viktor teve uma grande época e está a representar a sua seleção, Contratámo-lo e ele teve duas boas épocas connosco. Estamos a competir no Championship e se o Coventry decidir que quer ficar com ele mais um ano, mesmo que esteja em final de contrato, porque é importante para subir à Premier League... será algo que ele terá de meter na cabeça», referiu, citado pelo «Coventry Telegraph» quando convidado a comentar as declarações do internacional sueco.



Recorde-se que o avançado de 25 anos pediu ao emblema inglês para ter em conta o que este queria e não apenas o dinheiro. Porém, o dono do Coventry tem uma visão contrária à de Gyokeres.



«Obviamente que se ele ficasse, poderia sair como jogador livre e isso iria deixar todos um pouco furiosos, mas a realidade que conta não é só a de um lado. Não gosto que as coisas sejam divulgadas na imprensa, mas acho que temos de adaptar-nos. É futebol. Iremos lidar com isso enquanto as coisas avançam», defendeu.

Convidado a falar sobre o interesse do Sporting, Doug King acabou por assumir que ainda não há acordo entre as três partes envolvidas no negócio.



«O Sporting tem estado em todas as páginas e em contacto com o clube, mas quando um jogador é transferido, tem de acertar os termos com um clube e outro tem de acordar uma compensação financeira. Se estas alíneas não funcionarem, então nada acontece. Não cabe ao Viktor dizer ao Coventry dizer ao clube que vai para outro lado por 50 libras. Não é assim que as coisas funcionam e não é o que vai acontecer nesta situação», defendeu.