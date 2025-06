Cristiano Bacci, ex-Moreirense, é o novo treinador do Panserraikos, da Grécia, anunciou o clube, esta quarta-feira. O técnico italiano assinou por duas temporadas.

«O Panserraikos FC anuncia o início da colaboração com o treinador Cristiano Bacci, que assumirá o comando técnico da nossa equipa, assinando um contrato de dois anos», escreveu o clube, em nota oficial.

Bacci é anunciado no novo clube no mesmo dia em que conheceu o castigo na sequência das declarações sobre a arbitragem na derrota por 3-1 frente ao FC Porto.

Na temporada 2024/25, o treinador de 49 anos começou no Boavista, que viria a descer, sendo que em 21 jogos teve 13 derrotas, seis empates e duas vitórias. Seguiu-se no Moreirense, para substituir César Peixoto, tendo registado três vitórias, cinco empates e três derrotas em 11 jogos, terminando a Liga em 10.º lugar.

Por Portugal, o italiano já tinha também passado no comando técnico do Olhanense, entre 2014 e 2017. Cristiano Bacci regressa, assim, à Grécia, depois de ter sido adjunto do PAOK Salónica nos períodos 2017-2019 e 2021-2023.