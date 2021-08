[artigo atualizado]



Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, confirmou esta sexta-feira a saída iminente de Cristiano Ronaldo do clube: «Ele disse-me ontem que quer abandonar já a Juventus, é verdade. Não treinou e não está disponível para o jogo contra o Empoli.»



Num tom tranquilo, e até conciliatório, Allegri fez questão de agradecer a Cristiano todo o empenho deixado em Turim. «Ronaldo merece ser elogiado por tudo o que tem feito. É um exemplo também para os jovens, mas temos de seguir em frente. Não estou desiludido. Ele quer sair da Juventus e fez uma escolha. Vai procurar outro clube, esteve três anos na Juventus e deu o seu contributo. Agora vai sair e a vida continua. Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, grandes campeões passaram pela Juve. A vida é assim»»



Recorde-se que Cristiano Ronaldo ainda esteve na manhã desta sexta-feira no centro de treinos da Juventus. Despediu-se dos colegas, do staff e não treinou. O VÍDEO da saída do português começou a ser replicado na imprensa italiana.



Enquanto se despede de Turim, Cristiano prepara-se para voltar a Manchester. Agora para o City.