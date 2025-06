Cristiano Ronaldo vai continuar a representar o Al Nassr, da Arábia Saudita, depois de ter renovado até 2027 com o clube de Riade, a poucos dias de o vínculo anterior expirar.

Ronaldo fica ligado ao clube saudita por mais duas épocas, também de olho no Mundial 2026 pela Seleção, confirmando-se que vai jogar, pelo menos, até aos 42 anos.

«Al Nassr para sempre», afirma o internacional português, de 40 anos, no vídeo publicado nas redes sociais do clube saudita que oficializa a renovação.

Desta forma, chega ao fim uma das “novelas” de mercado, que ganhou maior expressão na antecâmara do Mundial de Clubes.

Apontado a vários clubes que se apuraram para a competição, Cristiano Ronaldo preferiu abdicar de marcar presença no torneio, dando prioridade ao Al Nassr, que representa desde janeiro de 2023.

Na carreira, Cristiano Ronaldo soma 938 golos, 99 dos quais ao serviço do emblema de Riade, no qual tem como companheiro de equipa o internacional português Otávio.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7