O futuro de Cristiano Ronaldo permanece em aberto. O internacional português ainda não se apresentou nos trabalhos de pré-temporada do Manchester United e falhou, inclusive, a digressão do clube na Ásia e Oceânia.



O capitão da seleção nacional tem sido associado como posível reforço do Chelsea. Tuchel recusou falar sobre Ronaldo e frisou que contratar um avançado «não é uma prioridade».



«Não está excluída a possibilidade de contratar um avançado, mas não é uma prioridade neste momento. A prioridade é a defesa, não é segredo nenhum. A partir daí veremos o que é possível», disse, citado pela Sky Sports.



«Adoramos competir e adoramos desafios de topo. Para isso precisamos de contratar novos jogadores de qualidade. Caso contrário não teremos hipótese», acrescentou.



Tuchel perdeu Rudiger e Christensen a «custo zero» no final da temporada passada: o alemão foi para o Real Madrid enquanto o dinamarquês assinou pelo Barcelona. Entende-se, portanto, a necessidade dos blues reforçarem o setor mais recuado.