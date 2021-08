Wayne Rooney, lenda do Manchester United e atual treinador do Derby County, afirmou ter dúvidas quanto aos rumores que dão Cristiano Ronaldo como praticamente certo no rival dos Red Devils.

«Seria interessante [transferência de Ronaldo], mas não consigo imaginar Ronaldo no City. O Cristiano deixou um excelente legado no United e eu sei o quão orgulhoso ele é enquanto jogador e pessoa. Não consigo imaginá-lo no City, mas isto é futebol, nunca se sabe», atirou Rooney, em entrevista à TalkSPORT.

«Houve alguns que jogaram pelos dois, mas nenhum do nível do Cristiano. Peter Schmeichel e Andy Cole, claro, mas não vejo uma mudança para o City como opção para ele [Ronaldo]. Financeiramente, não precisa de o fazer. Acho mais provável ir para o PSG», reforçou o antigo avançado.