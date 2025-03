O médio brasileiro Daniel Cabral vai jogar até ao final desta época no Remo, do Brasil, emprestado pelo Estrela da Amadora. A transferência foi confirmada pelos dois clubes, na noite desta sexta-feira.

«O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o Clube do Remo para a cedência, até ao fim da presente temporada, do atleta Daniel Cabral», informa o Estrela, em comunicado.

Daniel Cabral, de 22 anos, que chegou ao Estrela para esta época, oriundo do Flamengo, fez apenas um jogo pela equipa principal do Estrela na Liga: foi ante o Sp. Braga, a 19 de janeiro. Entrou aos 88 minutos de um jogo que se prolongou até cerca dos 90+11m e que foi ganho pelos bracarenses, por 1-0. Fez, ainda, quatro jogos pelos sub-23.

