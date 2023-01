O futebolista croata Dejan Lovren é reforço do Lyon, confirmou esta segunda-feira o clube francês.

Em comunicado, o Lyon informa que Lovren assinou por duas épocas e meia, até 30 de junho de 2025.

O internacional pela Croácia deixa assim o Zenit, que já confirmou a transferência, sem detalhar sobre valores. «Os clubes Zenit e Lyon chegaram a um acordo para a transferência», informa o emblema da Rússia.

Lovren está de regresso ao clube gaulês, que já representou desde meados da época 2009/10 até 2012/13. Antes do Lyon, jogou no país natal, no Inter Zapresic e no Dínamo Zagreb. Depois do Lyon, passou pelo Southampton e Liverpool em Inglaterra, além do Zenit.