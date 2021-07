Nwankwo Obiora está de regresso a Portugal para representar o Desportivo de Chaves, sabe o Maisfutebol.



Com passagens por Inter de Milão, Parma, Levadiakos e Cluj, o médio internacional nigeriano, de 30 anos, esteve sem clube na temporada passada e prepara-se para reforçar os flavienses. O jogador de 30 anos já jogou no campeonato português ao serviço de Académica (2014-2016) e Boavista (2018-20).



Vítor Campelos tem assim mais um reforço para o meio-campo depois de João Mendes (ex-Tondela) e do brasileiro Paulinho (ex-Aimoré).