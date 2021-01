Ano e meio depois, Vasco Fernandes está de regresso a Portugal. O antigo internacional sub-21 português deixou os turcos do Umraniyespor e assinou pelo Desportivo de Chaves.



Sem revelar o vínculo do defesa de 34 anos, os flavienses referem que este já trabalha às ordens do técnico Carlos Pinto.



Vasco Fernandes estreou-se como sénior ao serviço da Olhanense, clube onde se formou, e somou passagens por Salamanca, Leixões, Celta de Vigo, Elche, Platanias Chania, Pandurii e Vitória de Setúbal.