O futebolista brasileiro Diego Rosa é reforço do Vizela para a época 2022/23, por empréstimo do Manchester City, oficializou esta quinta-feira o clube vizelense, que parte para a segunda época seguida na I Liga, a terceira do seu historial no principal campeonato.

Tal como o Maisfutebol deu conta na quarta-feira, o médio de 19 anos, campeão do mundo sub-17 pelo Brasil em 2019, já estava em Portugal para concluir a transferência para o Vizela, que será o seu segundo clube da carreira na Europa, depois do Lommel SK.

Diego Rosa passou o último ano e meio no clube belga, por empréstimo do Manchester City, clube que ainda não chegou a representar oficialmente. Rosa foi recrutado até 2025 pelo City Football Group, consórcio que detém os citizens e está em mais 11 clubes (entre eles o Lommel) e chegou a ser chamado pelo treinador Pep Guardiola à pré-época, no último verão.

Formado no Vitória da Bahia e no Grémio, representou a seleção do Brasil desde os sub-15 e foi campeão do mundo em 2019 pelos sub-17, ao lado, entre outros, de Yan Couto e de Peglow, jogadores que em 2021/22 representaram, respetivamente, o Sporting de Braga e a equipa B do FC Porto.

O plantel orientado por Álvaro Pacheco conta assim com um segundo reforço oficializado, depois do guarda-redes Fabijan Buntic.