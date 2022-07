O futebolista brasileiro Diego Rosa está perto de ser reforço do Vizela, por empréstimo de uma época do Manchester City, apurou o Maisfutebol.

O médio de 19 anos já está em Portugal, mas o negócio ainda não está totalmente concluído, estando ainda por fechar, nesta altura, algumas formalidades para que o acordo seja definitivamente selado.

Campeão do mundo sub-17 pelo Brasil em 2019, quando estava ao serviço do Grémio – onde se formou mas não chegou a jogar na equipa principal – Diego Rosa foi recrutado ao emblema de Porto Alegre pelo City Football Group, consórcio que está atualmente em 12 clubes – entre eles o Manchester City – num vínculo até 2025.

Diego ainda jogou nos juniores do Grémio em 2020 e foi já em 2021, em fevereiro, com 18 anos, que se mudou em definitivo para o futebol europeu. Representou na última época e meia o Lommel SK, clube da Bélgica que também integra o City Football Group.

No verão de 2021, entre a passagem pelo Lommel SK, Diego chegou a ser chamado pelo treinador do Manchester City, Pep Guardiola, para trabalhos de pré-época.

A conquista do Mundial sub-19 pelo Brasil é mesmo a grande marca no currículo de Rosa, que fez os 90 minutos da final da prova, na vitória por 2-1 ante o México, a 17 de novembro de 2019. Fê-lo ao lado, entre outros, de Yan Couto, que jogou no Sp. Braga na última época, e de Peglow, que em 2021/22 passou pela equipa B do FC Porto.

O plantel orientado por Álvaro Pacheco, que parte para a segunda época seguida na I Liga, a terceira do clube no principal campeonato português, conta nesta altura com um reforço certo, o guarda-redes Fabijan Buntic, que representava o Ingolstadt, da Alemanha. Por outro lado, os vizelenses já tiveram várias saídas no plantel face a 2021/22.

David Martins de saída

Caminho contrário ao que Diego Rosa está prestes a fazer é previsto para David Martins. O central português de 22 anos, que Álvaro Pacheco estreou a 12 de janeiro de 2022 nos quartos de final da Taça de Portugal, ante o FC Porto, está a caminho do Vilaverdense, clube que garantiu a subida à Liga 3 para 2022/23. David já tinha sido cedido em 2019/20 e 2020/21, ao Pedras Salgadas, mas a saída agora deve mesmo ser definitiva.