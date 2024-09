O Dínamo Zagreb anunciou, esta quinta-feira, o despedimento do treinador Sergej Jakirović.

«O GNK Dinamo deseja informar ao público que uma rescisão amigável do contrato foi acordada com o atual técnico do Blues, Sergej Jakirović», pode ler-se no comunicado oficial.

A decisão surge menos de 48 horas depois da derrota humilhante frente ao Bayern Munique, por 9-2, na primeira jornada da Liga dos Campeões. De referir que os alemães são a primeira equipa a marcar nove golos num jogo da Champions.

O bósnio de 47 anos chegou ao clube croata em agosto de 2023, tendo vencido uma Supertaça, liga e Taça croata. Na atual temporada, o Dínamo Zagreb encontra-se em terceiro lugar, com menos um ponto que os líderes.

Segundo o clube, o adjunto Sandro Perković vai assumir o cargo de forma interina.