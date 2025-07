O Olympiakos apresentou uma proposta milionária ao Vizela para a contratação do médio português Diogo Nascimento, apurou o Maisfutebol.

O clube grego fez chegar ao Vizela aquela que é, até ao momento, a proposta mais alta que os vizelenses têm em mãos para negociar o internacional jovem português de 22 anos: ronda os quatro milhões de euros (com uma percentagem de futura venda incluída). Porém, a SAD dos vizelenses considera a proposta ainda insuficiente e tenta subir os valores, apontando à cláusula de rescisão.

Essa cláusula está fixada nos cinco milhões de euros e o Vizela, como já noticiou o Maisfutebol, mantém-se firme para encaixar 2,5 milhões de euros pela metade do passe que detém do atleta. Os restantes 50 por cento pertencem ao Benfica. Os gregos insistem pelo médio.

Com grande parte da formação feita no Benfica, clube ao qual esteve ligado de 2014 a 2023 e no qual jogou ainda nos sub-23 e na equipa B, Diogo Nascimento leva duas épocas de Vizela, uma na Liga e outra na II Liga. Em dois anos, fez 75 jogos, um golo e três assistências pelos vizelenses. Tem contrato até 2027.

Em 2024/25, Diogo, que começou a formação no Sporting e depois no Belenenses (antes do Benfica), foi eleito quatro vezes jogador do mês na II Liga e figurou no onze ideal da competição. Mais recentemente, participou no Europeu sub-21 por Portugal.

