O Almeria, de Espanha, anunciou a contratação do avançado Dyego Sousa. O jogador ex-Sp. Braga e Benfica muda-se para Espanha com contrato válido por uma temporada com outra de opção.

Dyego Sousa chegou a Portugal em 2010 para jogar no Leixões. Passou por Tondela, Portimonense e Marítimo, onde se destacou. Mudou-se para o Sp. Braga onde marcou 32 golos em duas épocas. Deixou Portugal para jogar na China, no Shenzhen, onde não passou muito tempo. Foi emprestado ao Benfica em 2019/20 e ao Famalicão em 2020/21.

Sem clube, depois de rescindir com o clube chinês, Dyego Sousa vai juntar-se aos portugueses Daniel Carriço e Samuel Costa.

[artigo atualizado]