O futebolista internacional macedónio Elif Elmas é reforço do Leipzig, oriundo do Nápoles. O acordo foi oficializado na tarde desta quarta-feira.

Elmas, médio de 24 anos, assinou com o Leipzig por quatro épocas e meia, até junho de 2028.

Em comunicado, além da duração do vínculo, o Leipzig informa que Elmas vai vestir a camisola com o número seis e vai juntar-se aos trabalhos da equipa a 2 de janeiro.

Campeão pelo Nápoles na época passada, Elmas chega ao Leipzig, num negócio que, segundo a imprensa desportiva alemã e italiana, ronda os 25 milhões de euros.

Elmas estava a cumprir a quinta época no Nápoles, clube no qual estava desde 2019/20. Antes, jogou duas épocas no Fenerbahçe, clube ao qual chegou depois de ter começado no Rabotnicki, da Macedónia do Norte.