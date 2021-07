O Arsenal anunciou a renovação de contrato com Emile Smith Rowe.

O jovem jogador da formação dos «gunners» prolongou o seu vínculo com o clube por mais cinco anos e vai agora vestir a camisola número 10, que um dia foi de Dennis Bergkamp, Robin van Persie e Mesut Ozil.

O Arsenal já garantiu as contratações do português Nuno Tavares (ex-Benfica) e do belga Sambi Lokonga (ex-Anderlecht).