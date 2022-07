O Al Wahda, clube que vai ser orientado por Carlos Carvalhal em 2022/23, recrutou Maracás.



O defesa terminou contrato com o Paços de Ferreira e comprometeu-se com o emblema dos Emirados Árabes Unidos.



O central, de 28 anos, esteve três temporadas ao serviço dos castores e cumpriu um total de 85 jogos. Além do Paços de Ferreira, Maracás jogou ainda no Vitória, América RN, Sampaio Corrêa e Oeste.