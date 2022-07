De partida para os Emirados Árabes Unidos, Carlos Carvalhal admitiu que esperava «dar um salto significativo» esta época fruto dos trabalhos realizados nos últimos anos no Rio Ave e no Sporting de Braga, algo que confessou não ter conseguido.



«Fizemos uma época absolutamente fantástica no Rio Ave, e melhor de sempre do clube, e outras duas do melhor sempre do Braga, valorizando muitos jogadores. Praticámos um grande futebol, discutimos títulos e ganhámos alguns. Tínhamos a expectativa de dar um salto significativo, mas não aconteceu. Não estamos frustrados de forma alguma e acreditamos que podemos dar um ano de pausa, lá fora, a ver se reparam no nosso trabalho», disse o novo técnico do Al Wahda, em declarações aos jornalistas.

Carlos Carvalhal revelou ainda que tinha em carteira várias propostas de clubes para treinar, no entanto, a escolha pelo Al Wahda acabou por pesar o facto de assinar apenas por uma temporada.

«Era isso que nós queríamos. Tínhamos algumas situações na Europa igualmente equilibradas, mas envolviam contratos de três anos e nós não queríamos isso. Queremos fazer um bom trabalho no Al Wahda e depois esperar que lá ou noutro país, incluindo Portugal, olhem para nós e nos ofereçam uma oportunidade que nós achamos que merecemos», salientou.

O treinador de 56 anos frisou ainda que não ficou nenhum desafio por cumprir na segunda passagem pelo Sporting de Braga.

«Cumprimos na íntegra tudo aquilo que nos foi pedido. A equipa praticou bom futebol e os jogadores valorizaram-se no sentido de serem vendidos. Lutámos por títulos, fomos a três finais, conquistámos a Taça de Portugal, apostando ao mesmo tempo na formação. Qualificou-se sempre para a Europa. Aliás, fizemos uma Liga Europa absolutamente fantástica na época passada. Sinceramente, custa-me encontrar algo que ficou por fazer», garantiu.

Carlos Carvalhal antecipou ainda a próxima temporada e defendeu que a luta pelo campeonato vai ser feita a quatro.

«O Benfica reforçou-se e parece estar numa mudança de ciclo, como reflexo da entrada do novo presidente, de um novo treinador e de alguns jogadores. As mudanças também são sempre incógnitas, mas o Benfica é um grande clube, tem a obrigação de ganhar sempre e, com certeza, vai estar apto para discutir o título. O FC Porto perdeu dois jogadores importantes, mas o Sérgio Conceição tem sabido lidar muito bem com as transformações. Já o Sporting segue um trabalho de continuidade, vai continuar forte, enquanto o Braga correrá como ‘outsider’ na luta pelo título», concluiu ainda antes da partida para o Dubai.

Carlos Carvalhal, de 56 anos, tem um contrato de uma época com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.