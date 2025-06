José Morais prossegue a volta ao mundo nos bancos nos Emirados Árabes Unidos, onde vai orientar o Al Wahda, que terminou a última edição do campeonato local, ganha pelo Al Ahli de Paulo Sousa, na terceira posição.

O técnico português, nascido em Angola, sucede ao esloveno Darko Milanic no comando de um plantel que conta com os portugueses Guga, Rúben Canedo e Bernardo Folha.

مرحباً بك خوسيه مورايس 🇵🇹

Bem-vindo José Morais 🇵🇹 pic.twitter.com/EGpJZ3zAiy — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) June 20, 2025

Aos 59 anos, José Morais acumula experiências em diversos pontos do globo, tendo no currículo títulos de campeão da Tunísia, da Arábia Saudita e da Coreia do Sul, entre outros feitos.

Na segunda metade da última temporada, orientou os turcos do Bodrumspor, não conseguindo porém evitar a despromoção à II Divisão local.

