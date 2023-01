O futebolista Emmanuel Hackman e o Gil Vicente acertaram a rescisão de contrato que ligava as partes até 2024, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

Hackman, internacional pela seleção do Togo, de 27 anos, está a caminho do campeonato da Sérvia, para representar o Mladost Novi Sad, atual 15.º e penúltimo classificado da principal liga do país.

O lateral-direito, que chegou ao Gil Vicente na época passada, na qual fez 25 jogos, participou apenas em quatro encontros em 2022/23.

A perda de espaço e oportunidades coincidiu com as chegadas, para esta época, de Carraça e Danilo Veiga para o corredor direito da defesa. Danilo até rumou este mês ao Rijeka, da Croácia, mas os gilistas colmataram a saída com o regresso de Zé Carlos, resolvendo agora o dossiê Hackman, atleta que, em Portugal, também já passou por Portimonense, Desp. Aves, Boavista e Vila Real.