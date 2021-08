Emerson Palmieri é o mais recente reforço do Lyon. O defesa representará o clube francês por uma temporada, por empréstimo do Chelsea. O negócio foi avaliado em 500 mil euros, podendo atingir um milhão mediante objetivos. O Lyon dispõe, também, de uma cláusula de opção de compra, que poderá ser ativada até ao fim do empréstimo.

Formado no Santos, Emerson rumou a Itália em 2014, para representar o Palermo. Seguiram-se passagens por Roma e Chelsea, onde se sagrou campeão europeu na época passada.