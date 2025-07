Depois de ter terminado o contrato que o ligava ao Famalicão, Enea Miahj vai prosseguir a carreira na MLS, a Liga norte-americana de futebol, ao serviço do Atlanta United.

O internacional albanês, de 26 anos, assinou até 2028 pelo emblema do estado da Georgia, com mais uma de opção.

