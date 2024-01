O defesa central Eric Dier é reforço do Bayern Munique, oriundo do Tottenham.

O acordo, que envolve um empréstimo até ao final da época 2023/24, com opção de compra, foi anunciado pelos dois clubes, ao início da noite desta quinta-feira.

«O FC Bayern contratou Eric Dier ao Tottenham Hotspur, com um contrato até 30 de junho de 2024, com opção por mais um ano. O defesa internacional inglês vestirá a camisa 15 em Munique», refere o Bayern, em comunicado.

«Chegámos a um acordo com o Bayern de Munique para o empréstimo de Eric Dier até ao final da temporada, com opção de tornar a transferência definitiva», informa o emblema inglês.

De recordar que o contrato de Dier com o Tottenham termina precisamente no final desta época. Os clubes não revelaram valores no negócio, mas a imprensa desportiva inglesa noticia um acordo feito por um valor de 3,4 milhões de libras (cerca de quatro milhões de euros).

«Esta mudança é um sonho que se tornou realidade»

Nas primeiras declarações, aos canais do clube alemão, Dier falou num sonho concretizado, por jogar num clube como o Bayern.

«Esta mudança é um sonho que se tornou realidade para mim, porque quando és criança queres, um dia, jogar num clube como o Bayern. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e tem uma história incrível. Quero ajudar a equipa com a minha versatilidade defensiva. Estou muito ansioso por estar com os meus novos companheiros e pelos adeptos na Allianz Arena que, aos meus olhos, é um dos melhores estádios do mundo», afirmou o central de 29 anos.

Internacional inglês por 49 ocasiões (três golos), Dier fez grande parte da formação no Sporting. Ainda passou pelas equipas jovens do Everton em 2010/11 e 2011/12, antes de voltar a Alvalade para a equipa B e para a equipa principal, em 2012/13.

Em 2014/15 chegou ao Tottenham, onde se afirmou até à chegada à seleção inglesa. Porém, em 2023/24, não entrou nas primeiras opções do treinador Ange Postecoglou (apenas quatro jogos) e ruma agora ao seu terceiro clube como sénior na carreira.