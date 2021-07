O Tottenham e o Sevilha confirmaram nesta segunda-feira a conclusão do negócio para trocar Erik Lamela e Bryan Gil entre os dois clubes.

Os ingleses, orientados agora por Nuno Espírito Santo, recebem o avançado espanhol, de 20 anos, com um contrato até 2026. Bryan Gil foi formado no «blanquirrojos», esteve na última época emprestado ao Eibar, onde jogou 29 jogos e marcou quatro golos.

No caminho inverso vai o avançado Erik Lamela, argentino de 29 anos que jogou durante as últimas oito épocas nos londrinos. Muda-se para Espanha com contrato até 2024.

Bryan Gil é o segundo reforço do treinador português, depois do guarda-redes Pierluigi Gollini (ex-Atalanta). Lamela é também o segundo reforço do Sevilha, depois de os espanhóis contratarem o guarde-redes Marko Dmitrovic (ex-Eibar).