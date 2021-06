Ange Postecoglou é o novo treinador do Celtic. O clube escocês anunciou, na manhã desta quinta-feira, a chegada do novo timoneiro, de 55 anos, com vínculo por uma época.

Postecoglou nasceu na Grécia mas mudou-se para a Austrália com apenas cinco anos, com a família. Fez lá praticamente toda a carreira, incluindo como selecionador australiano. Mais recentemente esteve a treinar o Yokohama Marinos, do Japão, onde foi campeão em 2019.