João Cancelo vai mesmo regressar ao Barcelona neste mês de janeiro. A confirmação foi dada pelo diretor desportivo dos catalães, Deco, que espera «fechar em breve» as negociações.

O internacional português, de 31 anos, está de saída do Al Hilal, que não o inscreveu sequer no campeonato saudita.

Inicialmente, o Inter Milão parecia melhor colocado para receber o lateral, mas acabou por ser o Barcelona a ganhar a corrida pelo jogador, que representou o emblema culé em 2023/2024 por empréstimo do Manchester City.

À imprensa espanhola, Deco admitiu que a oficialização do acordo está para breve. «Estamos a finalizar o processo. Ele ainda não fez os exames médicos, mas vai viajar em breve para Barcelona. Vamos fechar o negócio em breve», referiu.

Na primeira metade desta temporada, João Cancelo disputou apenas seis jogos, em muito devido a uma lesão muscular que o afastou da competição durante várias semanas.