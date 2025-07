Olha quem é ele! Jesé Rodríguez, avançado espanhol que em 2019/2020 teve uma passagem discreta pelo Sporting, decidiu, aos 32 anos, voltar aos Las Palmas, equipa que baixou à II Liga espanhola, na última época. O vínculo é válido até junho de 2026.

Esta será a terceira passagem de Jesé pelo clube da terra de onde é natural. Em 2016/2017, voltou a casa cedido pelo PSG, antes de ter passado mais uma época e meia na Gran Canária, entre 2021 e 2022.

Formado no Real Madrid, onde deu nas vistas com 18 golos e 15 assistências em 94 jogos, o avançado viu o PSG pagar 25 milhões de euros pelo seu passe, em 2016, mas nunca se conseguiu impor em Paris.

Esse foi, aliás, o primeiro passo de uma carreira caótica, que o levou a representar mais sete clubes, para além dos já citados Real Madrid e Las Palmas.

Jogou em três continentes diferentes, com passagens discretas pelos brasileiros do Coritiba e os malásios do Johor FC como as mais recentes opções de carreira do internacional jovem espanhol.

Em 2019/2020, disputou um total de 19 jogos pelo Sporting, à data cedido pelo PSG, tendo apontado apenas um golo.

AO MINUTO: siga as novidades do mercado de transferências