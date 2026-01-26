Apenas meio ano depois de ter deixado o Celta de Vigo para reforçar o plantel do Wolverhampton, o avançado Fer López, de 21 anos, está de regresso à Galiza, por empréstimo do clube inglês, válido até ao final da temporada.

O internacional sub-21 espanhol teve dificuldades para se impor em Inglaterra, tendo somado pouco mais de 470 minutos nos 12 jogos em que participou, tendo sido titular em apenas duas ocasiões nos Wolves.

Fer López volta á casa!



Acordo co @Wolves para a cesión do canteirán celeste ata final de tempada.



Benvido, Fer!

Na época passada, Fer López marcou quatro golos em 20 jogos, no seu ano de estreia na equipa principal do Celta.

O conjunto de Vigo ocupa o sétimo lugar na Liga espanhola e tem lugar garantido no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

