Eric Bailly vai continuar a jogar na Liga espanhola, mas pelo recém-promovido Oviedo, que o contratou ao Villarreal. O defesa-central, de 31 anos, assina até 2027 pelo emblema das Astúrias.

Revelado pelo Espanhol, deu nas vistas, ainda jovem, no Villarreal e teve na mudança para o Manchester United, em 2016, a troco de 38 milhões de euros, um dos momentos mais mediáticos da carreira.

Em Old Trafford, onde foi orientado pelo português José Mourinho, disputou mais de uma centena de partidas, antes de ter sido cedido ao Marselha, em 2022.

No ano seguinte, mudou-se em definitivo para o Besiktas, acabando por regressar ao Villarreal a meio dessa temporada. Na segunda passagem pelo Submarino Amarelo, disputou um total de 25 jogos.

No currículo, Bailly, internacional por 50 vezes pela Costa do Marfim, conta com uma Liga Europa, uma Supertaça inglesa e uma Taça da Liga inglesa, todas ao serviço do Manchester United, e uma CAN, pela sua Seleção.