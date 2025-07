Depois de ter conduzido o Oviedo de regresso à La Liga, 24 anos depois, o técnico sérvio, Veljko Paunovic, vê o seu contrato ser ampliado até junho do próximo ano.

Antigo avançado do clube das Astúrias, Paunovic, hoje com 47 anos, assumiu o comando da equipa no final de março. Em 14 jogos, perdeu apenas um, conseguindo a tão deseja promoção no play-off com o Mirandés.

A equipa técnica volta a contar com os assistentes Claudio Arzeno, Quinton Fortune, Alberto Martínez e o português Nuno Miguel Gomes, enquanto Jesús Unanua será o novo treinador dos guarda-redes.