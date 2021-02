Rui Silva vai deixar o Granada no final da temporada e assinar pelo Betis, confirmaram à EFE fontes ligadas ao processo.



O guarda-redes termina contrato com o Granada a 30 de junho e estava livre para assinar por outro clube. Segundo a mesma fonte, o guardião que é habitualmente chamado à seleção nacional vai rubricar um contrato de cinco temporadas com o clube andaluz.



Rui Silva, natural da Maia, estreou-se na Liga portuguesa no Nacional ainda com idade de júnior, e em 2016/17 transferiu-se para o Granada, mas apenas assumiu a titularidade na época 2017/18, contribuindo para o regresso do clube à divisão principal.

No Betis, Rui Silva poderá encontrar o médio internacional português William Carvalho.