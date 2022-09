Marcos Alonso já está a treinar às ordens de Xavi no Barcelona.



Embora não tenha anunciado a contratação do internacional espanhol, o clube blaugrana divulgou um vídeo com imagens do jogador equipado e a entrar no relvado para o apronto desta sexta-feira.



O lateral-esquerdo, de 31 anos, terminou a ligação contratual ao Chelsea no fecho do mercado de transferências e viajou para a Cidade Condal para assinar e se apresentar no novo clube.



Alonso fez a formação no Real Madrid e jogou, a nível sénior, no Bolton, no Sunderland e na Fiorentina, além do Chelsea.