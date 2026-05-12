Da ficção para a vida real, Cristo Fernández, ator mexicano que interpreta a personagem de Dani Rojas na série televisiva Ted Lasso, vai estrear-se no futebol profissional aos 35 anos, ao serviço do El Paso Locomotive FC, equipa do Texas que disputa o Championship nos Estados Unidos da América, um escalão abaixo da MLS.

Fernández jogou futebol na juventude, mas uma lesão sofrida quando tinha 15 anos levou-o a dedicar-se à carreira de ator.

«Independentemente de onde a vida me levou, o sonho de poder competir profissionalmente nunca abandonou verdadeiramente o meu coração», confessou o avançado, que se mostrou «extremamente grato» ao El Paso Locomotive FC pela oportunidade de o poder concretizar.

Depois de ter cumprido um período de testes que se prolongou por dois meses, Cristo Fernández convenceu o treinador Junior Gonzalez, que lhe elogia «a paixão pelo jogo e a liderança». «É um grande reforço para o nosso plantel e mais uma opção para o nosso ataque», acrescentou o técnico.

RELACIONADOS
OFICIAL: Vladimir Weiss volta a ser o selecionador da Eslováquia
OFICIAL: Dick Advocaat regressa à seleção de Curaçau para o Mundial
OFICIAL: Dortmund anuncia primeira contratação para 2026/27 