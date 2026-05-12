INCRÍVEL: ator da série Ted Lasso vai estrear-se no futebol aos 35 anos
Cristo Fernández, o Dani Rojas da TV, foi oficializado por clube norte-americano
Da ficção para a vida real, Cristo Fernández, ator mexicano que interpreta a personagem de Dani Rojas na série televisiva Ted Lasso, vai estrear-se no futebol profissional aos 35 anos, ao serviço do El Paso Locomotive FC, equipa do Texas que disputa o Championship nos Estados Unidos da América, um escalão abaixo da MLS.
Fernández jogou futebol na juventude, mas uma lesão sofrida quando tinha 15 anos levou-o a dedicar-se à carreira de ator.
«Independentemente de onde a vida me levou, o sonho de poder competir profissionalmente nunca abandonou verdadeiramente o meu coração», confessou o avançado, que se mostrou «extremamente grato» ao El Paso Locomotive FC pela oportunidade de o poder concretizar.
Depois de ter cumprido um período de testes que se prolongou por dois meses, Cristo Fernández convenceu o treinador Junior Gonzalez, que lhe elogia «a paixão pelo jogo e a liderança». «É um grande reforço para o nosso plantel e mais uma opção para o nosso ataque», acrescentou o técnico.
The rumors were true. Welcome to El Paso, Cristo Fernández. 🚂— El Paso Locomotive FC (@eplocomotivefc) May 12, 2026
El Paso Locomotive FC announced today that it has signed forward Cristo Fernández. Learn more🗞️: https://t.co/810iopg2NN #VamosLocos #VamosElPaso pic.twitter.com/Tfbjjpmfzm