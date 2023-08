O futebolista internacional francês Eliaquim Mangala está a trabalhar há cerca de uma semana com o plantel do Estoril e há a possibilidade de tornar-se reforço da equipa orientada por Álvaro Pacheco para 2023/24, apurou o Maisfutebol.

O central de 32 anos começou por realizar alguns testes na chegada ao clube e, esta semana, integra mesmo o estágio que a equipa iniciou na terça-feira em Guimarães e que se prolonga até sábado.

Segundo foi possível apurar junto de fontes próximas do processo, o defesa que passou pelo FC Porto de 2011 a 2014 tem sido integrado aos poucos no trabalho coletivo. Porém, tem também feito trabalho individualizado específico para preparar o eventual regresso à competição, tendo em vista a possibilidade de fechar contrato com o Estoril.

Os cuidados com Mangala são claros, até porque o central está sem competir de forma oficial há mais de um ano, desde que deixou os franceses do Saint-Étienne no final de 2021/22. O último jogo que disputou foi há mais de 14 meses, a 29 de maio de 2022.

Formado no UR Namur, da Bélgica, Mangala chegou a sénior naquele país, ao serviço do Standard Liège. Ao fim de três épocas, mudou-se para o FC Porto, de onde saiu para o Manchester City em 2014. Em 2016/17 foi emprestado ao Valência e, desde então, passou ainda por um empréstimo no Everton e uma lesão grave.

Em 2019, Mangala esteve perto de voltar ao FC Porto, mas os problemas no joelho direito inviabilizaram o regresso. O gaulês assinou depois pelo Valência, onde ficou dois anos, antes da última época em ação, no Saint-Étienne. Os próximos dias irão trazer novidades quanto ao dossiê Mangala-Estoril.