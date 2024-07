Depois de sair do Estoril Praia, Marcelo Carné assina agora contrato com o Al Jabalain, anunciou, esta sexta-feiro, o clube saudita.

«Um novo cavaleiro a proteger as nossas redes. O guarda-redes Marcelo Carne é do Al Jabalain para a nova temporada», escreveu o clube no Instagram.

Duas épocas ligadas a Portugal, 2022/23 no Marítimo e 2023/24 no Estoril, o guarda-redes brasileiro segue agora para a primeira divisão saudita.

Na temporada passada, com a camisola dos estorilistas fez um total de 23 jogos.

