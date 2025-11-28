Kevin Jansson está próximo de reforçar o Estrela da Amadora no mercado de janeiro, como avançou A BOLA e confirmou o Maisfutebol.

O sueco de 25 anos representa atualmente o IFK Norrkoping, da Suécia. Na presente temporada o médio de 1,90 metros de altura leva um golo em 22 jogos pela formação sueca. Jansson termina contrato no dia 31 de dezembro, estando assim aberto a novas oportunidades.

O esquerdino, que também pode jogar como defesa, terá um pré-acordo com o Estrela da Amadora para assinar por duas ou três temporadas. Apesar de ainda não estar fechado, as negociações estão bem encaminhadas.

Na carreira, Kevin Jansson já representou clubes como Helsinborgs, Osters e Norrkoping (Suécia), Fremad Amager (Dinamarca), Botev Plovdiv (Bulgária) e Gangwon (Coreia do Sul).

Este poderá ser, portanto, o primeiro reforço de João Nuno, técnico que assumiu a liderança do clube da Reboleira no final de setembro.