Filipe Leão será o novo «team manager» do Estrela da Amadora. O anúncio surge dois dias depois do anúncio, por parte do guarda-redes, de que ia pendurar as luvas.

«Feliz por continuar a representar este enorme clube. Sou um privilegiado. Vamos dar continuidade ao excelente trabalho que tem sido feito, eu, agora num papel diferente, mas com a mesma determinação», disse o agora ex-jogador, de 37 anos, nas redes sociais do clube.

Filipe fez formação no Estrela, onde se estreou no futebol sénior. Regressou 17 anos depois à casa de partida, onde realizou 32 jogos. O Club Football Estrela foi vicecampeão do Campeonato de Portugal e assegurou a subida à II Liga e o regresso ao futebol profissional.