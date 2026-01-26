O avançado angolano João Gastão é reforço do Belenenses por empréstimo do Estrela da Amadora, anunciou o clube da Liga 3 que vai disputar a fase de subida à II Liga.

O atacante, que pode atuar como extremo ou no eixo ofensivo, é a oitava saída no mercado de inverno no plantel dos tricolores, orientado por João Nuno, tendo sido cedido até ao final da época ao emblema da Cruz de Cristo.

Gastão, de 19 anos, chegou ao Estrela da Amadora vindo de Angola, onde nasceu e cumpriu a formação. Realizou 46 jogos e apontou 26 golos ao serviço do clube da Reboleira, distribuídos pelas equipas sub-19, sub-23, B e principal, ao longo de uma época e meia.

🔵✍️ O #Belenenses chegou a acordo com o Estrela da Amadora para a cedência, até final da época desportiva, do ponta-de-lança 𝐉𝐨𝐚̃𝐨 𝐆𝐚𝐬𝐭𝐚̃𝐨. Bem-vindo! 💙🙌



👉 Confere as declarações de Patrick Morais de Carvalho e Gastão em https://t.co/HTyfqzKORl #tweetpastel pic.twitter.com/41VVdr77v2 — Os Belenenses (@CFosBelenenses) January 26, 2026

No seu país natal, o avançado representou o Kabuscorp, pelo qual se estreou como profissional em 2023/2024 e cativou a atenção do emblema amadorense.

O atacante é a oitava saída confirmada no plantel do Estrela da Amadora, que já registou as partidas de Sidny Lopes Cabral, Oumar Ngom, Simão Pedro, Kikas e Guilherme Montóia, todos transferidos em definitivo, Alan Godoy, que antecipou o final do seu período de empréstimo, e Atanas Chernev que, tal como Gastão, foi emprestado.

