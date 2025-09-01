Mercado
Há 1h e 19min
OFICIAL: internacional por Porto Rico assina até 2028 com o Estrela da Amadora
Leandro Antonetti, de 22 anos, é avançado e chega à Reboleira oriundo do Sevilha
RAS
Leandro Antonetti, de 22 anos, é avançado e chega à Reboleira oriundo do Sevilha
RAS
O avançado Leandro Antonetti, de 22 anos, assina até 2028 com o Estrela da Amadora, depois de uma temporada ao serviço do Sevilha.
Internacional por Porto Rico, chegou a disputar duas partidas pela equipa principal do emblema andaluz na época passada, ambos a contar para a Liga espanhola.
Formado no Lugo, tem na velocidade, mobilidade e faro pelo golo alguns dos seus principais atributos.
⏩️ O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o Sevilla FC para a transferência, a título definitivo, do atleta Leandro Antonetti.
Bem vindo, Leandro! 💫 pic.twitter.com/ARnklWZc76
— CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) September 1, 2025
LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto
RELACIONADOS
Akturköglu é oficial e confessa: «Achei que as coisas mudariam com o golo»
Se é oficial, está aqui: todas as entradas e saídas da Liga
OFICIAL: Florentino Luís deixa o Benfica para reforçar o Burnley
OFICIAL: Rasmus Hojlund cedido pelo Manchester United ao Nápoles
OFICIAL: Estoril apresenta Luís Gomes como o «menino da Linha»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS