Tiago Melo é reforço do Estrela da Amadora para a próxima época.

O defesa direito de 24 anos assinou contrato para as próximas duas temporadas e vai estrear-se na II Liga. Na última época jogou no Anadia, do Campeonato de Portugal, participando na luta acesa da subida à II Liga.

O Estrela já confirmou Gonçalo Tabuaço, Zé Pedro, André Duarte, Mamadu Candé, Sérgio Conceição, Edu Duarte, Aloísio, Latón, Xavier Fernandes, Horácio Jau, Chapi Romano e Paulinho para a próxima época. Tiago Melo é o 12º jogador do novo plantel.