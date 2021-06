O avançado Sebastian Soto vai reforçar o FC Porto, pode avançar o Maisfutebol. Soto tem 20 anos, é internacional pelos Estados Unidos e pertence ao Norwich. Os dragões garantiram o empréstimo por uma época e ficam com opção de compra - Soto está avaliado em cerca de um milhão de euros.



O atleta chega esta quarta-feira à Cidade Invicta, cumprirá todos os formalismos - físicos e burocráticos - e, se tudo estiver bem, assinará esse contrato de cedência válido por uma temporada.

Nascido na Califórnia, o atacante fez toda a formação no Real Salt Lake City e em 2018 foi contratado pelos alemães do Hannover. Começou pelos juniores, impressionou os responsáveis do clube e teve algumas aparições na equipa principal. Sebastian Soto fez três jogos na Bundesliga e partiu motivadíssimo para o Mundial de sub 20.

Esse torneio colocou-o no radar dos grandes clubes europeus: no Mundial fez quatro golos em cinco jogos e só ficou atrás de Erling Haaland na lista de marcadores.

Sebastian manteve-se mais uma época em Hannover, mas teve um problema com a direção: o Hannover propôs-lhe quatro vezes a renovação contratual, o norte-americano recusou todas as ofertas e acabou por ser colocado à parte do grupo de trabalho.



O contrato expirou e em 2020 Soto foi contratado pelo Norwich. Assinou até 2024, mas não lhe foi concedida uma licença de trabalho em Inglaterra. Teve, por isso, de passar seis meses emprestado aos holandeses do Telstar.

Na primeira metade da temporada marcou sete golos e foi chamado pela primeira vez à seleção principal dos EUA. A estreia não podia ter sido melhor: a 16 de novembro de 2020 jogou 13 minutos contra o Panamá e marcou dois golos. Dias depois jogou também contra El Salvador.

De acordo com as informações recolhidas, Sebastian Soto jogará preferencialmente na equipa B, mas trabalhará regularmente com a equipa principal e espera ter oportunidades para impressionar Sérgio Conceição. A começar já na sexta-feira, 2 de julho, no primeiro dia da nova época.

Sebastian Soto mede 1,83 metros, pesa 75 quilos, é fisicamente robusto e muito frio na área.

VÍDEO: imagens de Sebastian Soto