O Arouca oficializou o seu primeiro reforço. Trata-se de Eugeni, médio espanhol que na época passada jogou pelo Huesca, na La Liga.

O jogador de 26 anos, que joga em posições mais avançadas do meio campo, assinou contrato até 2023 com o clube recém-promovido à Liga, depois de duas temporadas no clube espanhol. Acabou a última época com apenas cinco jogos, partindo agora para a primeira experiência fora do seu país.

Eugeni é o primeiro reforço do Arouca para a próxima época. O capitão Thales e o avançado Adílio renovaram os vínculos.