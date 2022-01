O Sporting de Braga oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Eugenio Pizzuto, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Livre desde que rescindiu com o Lille, o médio de 19 anos assinou por ano e meio com os minhotos.



Pizzuto, eleito o terceiro melhor jogador do último Mundial de sub-17, foi um dos destaques da campanha do México que só caiu na final da prova.



Pizzuto, formado no Pachuca, vai inicialmente jogar na equipa B do Sp. Braga.