Sem espaço na Lazio, Jorge Silva está a caminho de Portugal para reforçar o Boavista sabe o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, o jogador de 21 anos vai integrar, numa fase inicial, a equipa de sub-23 dos axadrezados. A Pantera fica, no entanto, com opção de contratar o jogador em definitivo no final da temporada.



Tal como o nosso jornal escreveu, o emblema da capital italiana estava disposto a libertar o irmão de Fábio Silva e filho do ex-internacional português Jorge Silva por empréstimo ou num cenário de partilha de passe.



Após passagens por FC Porto, Padroense e Benfica, Jorge Silva rumou a Itália em 2018 e foi promovido à equipa principal por Inzaghi na época que acabou, fazendo parte da equipa que conquistou a Supertaça italiana frente à Juventus. Segue-se agora o regresso a Portugal precisamente no clube onde o pai brilhou e se sagrou campeão nacional.