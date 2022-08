O Famalicão está a finalizar a contratação de Enea Mihaj.

O acordo com o PAOK está alcançado, e permitirá reforçar o plantel às ordens de Rui Pedro Silva com o internacional albanês de 24 anos.

Nascido na Grécia, Mihaj foi formado no Panetolikos, mas desde 2019 que estava no PAOK, clube com o qual tinha mais um ano de contrato.

O central vai ser reforço do Gil Vicente, mas o emblema grego fica com metade do passe.