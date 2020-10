Diogo Queirós deixou o FC Porto em definitivo e assinou por três épocas com o Famalicão.



Apesar de terem libertado o jovem defesa, os dragões ficaram com 50 por cento do passe segundo apurou o Maisfutebol.



Queirós deixa assim o clube azul e branco ao final de dez temporadas, tendo conquistado a Youth League na temporada passada. Além disso, o jogador de 21 anos participou nos títulos de Portugal no Euro de sub-17 e sub-19.