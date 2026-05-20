O Famalicão trabalha na contratação do defesa central neerlandês Finn van Breemen, que nas últimas três temporadas representou o Basileia. A informação, já veiculada na imprensa desportiva suíça e portuguesa, foi confirmada pelo Maisfutebol.

Finn van Breemen tem 23 anos, é internacional sub-21 pelos Países Baixos e, nas últimas três temporadas, representou o Basileia, clube com o qual entraria, em 2026/27, na última época de contrato.

Num verão em que vê partir para o Valência o também neerlandês Justin de Haas, que deixou marca relevante nas últimas três épocas, o Famalicão prepara-se para reforçar o eixo defensivo com novo central dos Países Baixos. Será mais um jovem nome que se insere na habitual tipologia de contratações feita pela SAD dos famalicenses.

Finn van Breemen é um central canhoto de 1.93m, fez formação no ADO Den Haag e foi no mesmo clube que subiu a sénior, até ser contratado em 2023 pelo Basileia. Pelos helvéticos venceu a liga e a taça da Suíça em 2024/25, tendo feito 33 jogos, três golos e três assistências em 2023/24, a sua melhor época no clube. Em 2024/25 fez 17 jogos, tendo sofrido, no final de março de 2025, uma lesão no menisco do joelho esquerdo que o afastou da competição oficial mais de meio ano. Esta época, regressado de lesão, só foi utilizado num jogo, em março.

De recordar ainda que o Famalicão já tinha recrutado ao Basileia, para a última época, o atacante Roméo Beney.

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