João Pedro Sousa disse que o jogo contra o Sporting, da terceira jornada da Liga, «vem na altura certa» e mostrou-se confiante para a visita a Alvalade em virtude dos desempenhos recentes do Famalicão.



«Vamos seguramente encontrar uma excelente equipa, com ideias muito competentes. Independentemente da posição atual, do momento que a equipa possa ou não estar a viver, temos a plena consciência que vamos encontrar uma equipa muito forte. Diria até que este desafio vem na altura certa. Temos três semanas de trabalho com o plantel completo e estamos mais fortes e mais preparados do que nos jogos anteriores», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico salientou ainda que a sua equipa «aprendeu com os últimos dois jogos», endo sempre consciência que «ainda não está maduro».

«É importante perceber que as horas de treino e de jogo são importantes. Só tiramos coisas positivas dos dois últimos jogos. Acreditamos que hoje estamos mais fortes e que a equipa vai dar outro tipo de resposta, percebendo que do outro lado vamos encontrar um adversário fortíssimo», reforçou.



Para o duelo contra o Sporting, os famalicenses não vão voltar a contar com Iván Jaime, jogador que é pretendido por vários clubes, inclusive pelo FC Porto. João Pedro Sousa referiu que o espanhol continua a treinar com a equipa, mas que não está disponível para jogar.



«A situação mantém-se a mesma. Converso muito com ele, evito aconselhá-lo num momento tão delicado. O conselho que lhe dou, e que ele cumpre à risca, é o trabalho. Está a trabalhar bem, está tudo bem com os colegas. Por questões de mercado, disse-me que não está disponível para competir e a partir daí o assunto diz respeito à direção», adiantou.



Por último, o treinador do Famalicão refletiu sobre o facto de o Famalicão sofrer golos nos primeiros minutos dos encontros.

«Estamos atentos a isso, analisámos essa questão, se é que é possível melhorar. Pode haver a intenção de podermos trabalhar isso no treino, querer chegar a Alvalade e manter a posse de bola longe da baliza. A questão é se o adversário vai permitir isso. Trabalhamos para manter a baliza a zeros, mas em quase todos os jogos há golos. Estamos atentos, mas não parece que seja um problema que possamos reduzir a que entramos mal nas primeiras partes», analisou.

O Famalicão joga contra o Sporting em Alvalade, às 20h30, do próximo domingo.