Uma das figuras do Famalicão, Iván Jaime, admite sair dos minhotos no final da temporada. Sem elencar clubes, o espanhol revelou que tem vários pretendentes, acrescentando que «o importante é avançar e crescer com um bom projeto.



«Foco-me em jogar e em acabar bem o ano. Esse é o meu grande objetivo. Mas estou em contacto com o meu agente e sei que há interesse de vários clubes. Estou muito tranquilo. Veremos o que acontece este verão», começou por dizer, em entrevista ao AS.



«Eu e o clube vamos de mãos dadas. Desde o primeiro dia que me explicaram que a filosofia do clube é detetar jovens talentos para valorizar e vender, ainda que o clube esteja a crescer bastante», acrescentou.



O jogador, de 22 anos, não tem, ainda assim, qualquer preferência acerca do clube onde quer prosseguir a carreira, embora tenha confessado que goste da Premier League.



«Vamos avaliar todas a propostas e escolheremos a melhor. Sempre disse que gostava de jogar em Inglaterra, acho que o meu jogo se poderia adaptar à Premier, mas não tenho prioridades. Espanha? Se chegar uma boa opção, claro. Mas não tenho pressa em voltar a Espanha a todo o custo. O importante é avançar e crescer com um bom projeto, isso é o que mais interessa. É-me igual em que país esteja», concluiu.

Contratualmente ligado ao Famalicão até 2025, Iván Jaime fez a melhor época em Portugal: leva 11 golos e cinco assistências em 32 jogos.